Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı: 10 ölü, 16 yaralı
Çin'de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı.
22.09.2019 12:11
Çin'de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
Kaza, Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
Kaza, Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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-Kazanın olduğu bölgeden görüntüler
-Etrafa toplanmış insanlar
Kaynak: DHA