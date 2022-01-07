Çin'de kamu binasındaki patlamanın bilançosu netleşiyor: 3 ölü

Çin'in Chongqing kentinde bir kamu binasında meydana gelen patlamanın ardından yaşanan çökme sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişinin ise halen enkaz altında olduğu açıklandı.

Çin'in güneybatı bölgesinde yer alan Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wulong bölgesindeki bir kamu binasında meydana gelen patlamanın bilançosu netleşiyor. Yerel yetkililere göre patlamanın ardından meydana gelen çökme nedeniyle 27 kişi enkaz altında kalırken, arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Moloz yığınlarının arasından 10 kişi ise sağ olarak çıkarıldı. 150'den fazla itfaiyeci, kurtarma görevlisi ve köpeklerle yürütülen çalışmalarda enkaz altındaki 14 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Patlamanın binanın yemekhane bölümünde meydana geldiği, bu sırada çalışanların öğle yemeği molasında olduğu öğrenildi. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

(İHA)