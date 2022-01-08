Çin'de kamu binasında meydana gelen patlamada en az 6 kişi öldü

Çin'in güneybatısındaki Wulong bölgesinde bir kamu binasında meydana gelen patlamada en az 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Çongçing kentinde bir kamu binasının yemekhanesinde öğle saatlerinde meydana gelen ve en az 20 kişinin enkaz altında kaldığı bildirilen patlamanın ardından kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yerel basında çıkan habere göre, enkaz altında kalanlardan 15'i kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Bu kişilerden 6'sının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine en az 260 personel ve 50 aracın konuşlandırıldığı belirtildi.

Patlamanın kesin nedeninin henüz belirlenemediği ifade ediliyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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