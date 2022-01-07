Çin'de kamu binasında meydana gelen patlamada en az 20 kişi enkaz altında kaldı

Çin'in güneybatısındaki Wulong bölgesinde bir kamu binasında meydana gelen patlamada, 20'den fazla kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çongçing kentinde bir kamu binasının yemekhanesinde öğlen saatlerinde patlama meydana geldi.

Yetkililer, gaz kaçağı kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle binada kısmi çökme olduğunu, en az 20 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.

Görgü tanıkları, patlama sırasında insanların öğlen yemeği yemekte olduğunu ifade etti.

Sayısı belirtilmeyen yaralı kişiler, tedavi için hastaneye kaldırılırken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

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