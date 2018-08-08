- Çin'de kaçakçılardan kurtarılan pangolin, doğaya bırakıldı

YUNNAN - Çin'in Yunnan eyaletinde kaçakçıların elinden kurtarılan pangolin yeniden doğaya bırakıldı.

Çin polisi, Yunnan eyaletinde bulunan Menghai bölgesinde hayvan kaçakçılarına yaptığı baskında bir dev 'pangolin'i kurtardı. Polis 1,3 metre uzunluğunda ve 6,8 kilogram olduğunu bildirdiği pangolini sağlık kontrollerini yaptıktan sonra Xishuangbanna Tabiatı Koruma Alanı'nda yeniden doğaya bıraktı.

Pullu karıncayiyen olarak da bilinen pangolin, cildini kaplayan büyük koruyucu keratin pulları ile bilinen tek memeli. Nesli tükenmek üzere olduğu için Çin'de koruma altına alınan pangolin, dünyanın en çok ticareti yapılan hayvanı. Eti çok lezzetli olan bu hayvanın pullarının cilde ve hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.