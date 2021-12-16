Çin'de kaçak işletilen kömür madeninde sel nedeniyle 21 kişi mahsur kaldı

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletine bağlı Şiaoyi şehrinde kaçak işletilen kömür madeninin galerilerini su basması sonucu 21 kişi mahsur kaldı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, çıkışların sel nedeniyle kapandığı madende suyun pompalarla tahliye edilmeye başlandığı ve 21 kişinin mahsur kaldığı ifade edildi.

Polis, kaçak işletmenin sorumlusu olduğu tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Çin, geçmişte çok sayıda iş kazasının ve can kayıplarının yaşandığı kaçak kömür işletmeleriyle mücadele için son yıllarda denetimleri sıkılaştırmıştı. Ancak küresel kömür fiyatlarındaki artış ve buna bağlı arz sıkıntısı nedeniyle bu kış kaçak madencilik faaliyetinde artış görüldüğü bildiriliyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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