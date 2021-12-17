Çin'de kaçak işletilen kömür madeninde mahsur kalan işçilere ulaşıldı

Kurtarma ekipleri, Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletine bağlı Şiaoyi şehrinde kaçak işletilen kömür madenini sel basmasının ardından mahsur kalan işçilere ulaştı.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, ekipler, suyun çıkışını kapattığı madendeki 21 işçiden 5'ini çıkardı.

Kurtarılanlar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Standartların altında inşa edilen kaçak madenin girişinin dar olması ve haritasının bulunmamasının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Kurtarma ekipleri, galerilerdeki su seviyesini düşürmek için iki gündür pompalarla tahliye çalışması yapıyor.

Polis, şu ana dek kaçak işletmenin sorumlusu olduğu tespit edilen 7 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çin, geçmişte çok sayıda iş kazasının ve can kayıplarının yaşandığı kaçak kömür işletmeleriyle mücadele için son yıllarda denetimleri sıkılaştırmıştı. Ancak küresel kömür fiyatlarındaki artış ve buna bağlı arz sıkıntısı nedeniyle bu kış kaçak madencilik faaliyetinde artış görüldüğü bildiriliyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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