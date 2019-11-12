Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada
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Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada

Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kameradaÇin, (DHA)- Çin'de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı.

12.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:03
Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada

Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada

Çin, ()- Çin'de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda, yaralanan olmadı.

Olay, Çin'in Hebei bölgesindeki Tangshan kentindeki bir evde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evinde oturduğu sandalyede televizyon izleyen kadının arkasındaki elektrikle ısıtmalı yatağın aniden patladığı görüldü. Patlama sırasında yatağın iç kısmından alevler çıktığı ve odanın dumanla kaplandığı görüntülere yansırken, kadın korkarak odadan kaçtı. Yerel medya, yatağın elektrik arızası sonucu patlamış olabileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çin'de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada
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