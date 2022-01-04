Çin'de inşaat alanında toprak kayması nedeniyle 14 kişi öldü

Çin'in güneybatısında bir inşaat sahasında meydana gelen toprak kaymasında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililerden yapılan açıklamada, Guicou eyaletine bağlı Bicie kentindeki bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

Olayda 17 kişinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Toprak altında kalan 3 kişi kurtarılırken, 14 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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