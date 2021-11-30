- Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu

PEKİN - Çin'in Hebei eyaletinde bir inşaat alanında yüzlerce yıllık antik mezar bulundu.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qiuxian bölgesinde bir inşaat alanında antik mezar keşfedildi. Çin'de 1368-1644 yılları arasında hüküm sürmüş Ming Hanedanı dönemine ait olduğu düşünülen antik mezarda, içinde iskeletlerin olduğu 2 tabut olduğu belirtildi. Sekizgen şekilde tuğlalardan inşa edilen mezarda ayrıca, zarar görmemiş 4 beyaz seramik tabak ile mavi ve beyaz desenli bir porselen kase bulunduğu kaydedildi.