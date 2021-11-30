Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu
Çin'in Hebei eyaletinde bir inşaat alanında yüzlerce yıllık antik mezar bulundu.
Çin'in Hebei eyaletinde bir inşaat alanında yüzlerce yıllık antik mezar bulundu.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qiuxian bölgesinde bir inşaat alanında antik mezar keşfedildi. Çin'de 1368-1644 yılları arasında hüküm sürmüş Ming Hanedanı dönemine ait olduğu düşünülen antik mezarda, içinde iskeletlerin olduğu 2 tabut olduğu belirtildi. Sekizgen şekilde tuğlalardan inşa edilen mezarda ayrıca, zarar görmemiş 4 beyaz seramik tabak ile mavi ve beyaz desenli bir porselen kase bulunduğu kaydedildi.
(İHA)