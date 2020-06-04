Çin'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 39 yaralı Çin'de bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 37 çocuk ve 2 yetişkin olmak üzere 39 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin'de bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 37 çocuk ve 2 yetişkin olmak üzere 39 kişinin yaralandığı açıklandı.

Doğu Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Cangwu County'da bir ilkokulda bıçaklı bir saldırgan 39 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar arasında bulunan 37 çocuğun durumlarının ağır olmadığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldıkları açıklandı. Yaralanan 2 yetişkinin durumunun ise çocukların durumuna oranla daha ağır olduğu belirtildi. İlk bilgilere göre, güvenlik görevlisi olan saldırganın ilkokulda çalıştığı belirlendi. Polis güvenlik görevlisinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan, son yıllarda Çin'de özellikle okullarda benzer saldırılar sıklıkla yaşanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA