Çin'de "ilk koronavirüs vakası geçen yıl aralıkta değil kasımda görülmüş olabilir" iddiası
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Çin'de "ilk koronavirüs vakası geçen yıl aralıkta değil kasımda görülmüş olabilir" iddiası

Çin'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının resmi yetkililerin açıkladığının aksine aralıkta değil kasımda görülmüş olabileceği ileri sürüldü.

13.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:48
Çin'de

Çin'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının resmi yetkililerin açıkladığının aksine aralıkta değil kasımda görülmüş olabileceği ileri sürüldü.

South China Morning Post gazetesinin Çin yönetiminin verilerine dayandırdığı haberinde, Hubey eyaletinde 17 Kasım'da 55 yaşındaki bir kişide görülen hastalığın koronavirüs olabileceği belirtildi.

Çin yetkililerinin 2019'da en az 266 vaka tespit ettiği ve ilk vakanın da 17 Kasım'da görüldüğü vurgulanan haberde, bu tarihten itibaren koronavirüs vakalarının her geçen gün artmaya devam ettiği ifade edildi.

Washington Üniversitesinin Epidemiyoloji Bölümünden Jonathan Mayer, ilk vakaların kasım ortalarında görülmesinin olasılıklar dahilinde bulunduğunu, ya o dönem hastalığın ne olduğunun anlaşılmadığını ya da fark edilmesine rağmen resmen bildirilmediğini söyledi. Mayer, salgınların her zaman siyasi boyutlarının olduğunu dile getirdi.

Çin yönetiminin Dünya Sağlık Örgütüne önceden yaptığı resmi açıklamada, ilk vakanın 8 Aralık'ta görüldüğü kaydedilmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 135 bine yaklaştı.

Çin'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179'a yükseldi.

Çin'den iddialar

Çin'de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Vuhan'da çıkmasının, kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını gündeme getirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün Twitter'daki hesabından ABD'yi hedef alarak, ABD ordusunu virüsü Vuhan'a getirmekle itham etmişti.

Sözcü Cao, "(Kovid-19) salgınını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.

Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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