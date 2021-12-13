Çin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı - Haberler
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Çin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı

Çin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı bildirildi.

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı bildirildi.

Devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.

Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Hastanın, Kovid-19 hastanesinde izolasyon altında tedavi gördüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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