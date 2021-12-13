Çin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı
Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı bildirildi.
Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı bildirildi.
Devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.
Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.
Hastanın, Kovid-19 hastanesinde izolasyon altında tedavi gördüğü kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.
AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri