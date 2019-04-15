Çin'de İlaç Fabrikasında 10 İşçi Zehirlenerek Öldü

Çin'de bir ilaç fabrikasında, işçilerin boru hattında çalışma yaptığı sırada kıvılcımlar, ısı üreten bir maddeyi ateşledi. Olay sonrası çıkan duman sonucu 10 kişi zehirlenerek öldü, 12 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Olay Çin'in Şantung eyaletinin batısındaki Jinan şehrinde bir ilaç fabrikasında meydana geldi. Yerel medya, saat 15: 30 sıralarında fabrikanın zemin katında boru hattında tadilat yapıldığı sırada çıkan kıvılcımın, ısı üreten bir maddeyi ateşlediği ve oluşan yoğun duman sonrası zehirlenen 8 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda zehirli gaz soluyan 12 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA