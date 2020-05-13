Çin'de ikinci dalga paniği: 11 milyon Vuhanlı'ya koronavirüs testi yapılacak
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Çin'de ikinci dalga paniği: 11 milyon Vuhanlı'ya koronavirüs testi yapılacak

Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgının etkisi azalırken, Vuhan sağlık yetkilileri ikinci bir virüs dalgasının önüne geçmek için 11 milyon kişiye koronavirüs testi yapmaya hazırlanıyor.

Çin'de ikinci dalga paniği: 11 milyon Vuhanlı'ya koronavirüs testi yapılacak
13.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:49

Koronavirüs salgınının başladığı Çin, Vuhan kentindeki 11 milyon kişi koronavirüs testi yapmaya hazırlanıyor. Sadece 5 koronavirüs vakasının açıklandığı Vuhan kentinde yaşayanlar, ikinci bir salgın dalgasını önlemek için test edilecek.

İKİNCİ DALGAYI ÖNLEMEK İÇİN 11 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILACAK

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zamandır yeni vaka görülmüyor. Hayatın normalleşmeye başladığı Vuhan kentinde 5 yeni vakanın ortaya çıkması sonucu, yetkililer 2'nci bir koronavirüs dalgasından endişe etmeye başladı. 2'nci bir dalgayı önlemek için sağlık yetkilileri, 10 gün içinde 11 milyon kişiyi test etmeyi planlıyor. Yetkililerin yapacakları koronavirüs testi, nükleik asit testi olarak adlandırılıyor ve kişinin DNS ile RNA'sından küçük bir miktar inceleniyor.

GÜNDE 47 BİN TEST YAPILIYOR

Vuhan sağlık yetkilileri, son günlerde ortaya çıkan koronavirüs vakalarının belirti göstermeyen 'asemptomatik' koronavirüs hastaları olduğunu belirtti. Vuhan'da 8 Nisan itibariyle salgın yasaklarının kalkmasından sonra günde 47 bin nükleik asit testi yapıldığı ifade edildi.

Çin'de ikinci dalga paniği: 11 milyon Vuhanlı'ya koronavirüs testi yapılacak

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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