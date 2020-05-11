Çin'de ikinci dalga koronavirüs endişesi

Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Kuzey Kore ve Rusya ile sınır olan Jilin eyaletindeki Şulan kentinde yeni vakalar tespit edildi.

Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Kuzey Kore ve Rusya ile sınır olan Jilin eyaletindeki Şulan kentinde yeni vakalar tespit edildi. Şehir karantina altına alınırken, alışveriş için yalnızca 1 kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor. Uzmanlar ise Çin'de ikinci bir dalga olmasından endişe ediyor.

Koronavirüs salgınında birçok ülkede sosyal mesafe ve karantina önlemleri hafifletirken, Asya'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Kuzey Kore ve Rusya ile sınır olan Jilin eyaletindeki Şulan kentinde yeni vakalar tespit edildi.Şehir karantina altına alınırken, alışveriş için yalnızca 1 kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor. ?

EVDE KARANTİNA TEKRAR BAŞLATILDI

Çin devlet medyası, yetkililerin Shulan'daki spor tesisleri, sinemalar ve kütüphaneler dahil olmak üzere tüm halka açık yerlerin geçici olarak kapatılmasını emrettiğini bildirdi. Bölge halkının olağandışı koşullar dışında evlerinde kalmalarını emrettiğini söyledi. Orta veya lise son sınıf öğrencilerinin online eğitime geri döneceğini açıklanırken tüm toplu taşıma araçları yasaklandı.

KORONAVİRÜSÜN KAYNAĞI KADININ SEYAHAT ETMEDİĞİ BELİRLENDİ

Sulan'da başlayan salgının kaynağının belirlenemediği, salgının kaynağı olarak tespit edilen 45 yaşındaki kadının kent dışında yerleşim ya da seyahat geçmişi olmadığı ifade edildi. Yapılan inceleme sonrasında kadının, denizaşırı ülkelerden ya da diğer kentlerden dönen insanlarla bilinen hiçbir iletişim geçmişine sahip olmadığı açıklandı.

Öte yandan dünya genelinde karantinaya alınan ilk şehir olan Vuhan'da hiçbiri ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen beş vaka görüldü. Salgının başladığı yer olan Vuhan'da 76 gün süren karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı.

Kaynak: DHA