Çin'de İkinci Covid-19 Dalgası Başlamış Olabilir
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Çin'de İkinci Covid-19 Dalgası Başlamış Olabilir

Covid-19 salgınının başladığı nokta olan Çin, son zamanlarda süregelen düşük vaka sayılarının ardından kademeli olarak normal hayata dönüş adımlarını atmaya başlamıştı.

Çin'de İkinci Covid-19 Dalgası Başlamış Olabilir
27.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:27

Covid-19 salgınının başladığı nokta olan Çin, son zamanlarda süregelen düşük vaka sayılarının ardından kademeli olarak normal hayata dönüş adımlarını atmaya başlamıştı. Nitekim geçtiğimiz saatlerde Wuhan'da vakaların sona erdiği belirtilmişti. Buna karşın Çin, ikinci Covid-19 dalgası ile karşı karşıya olabilir.

İkinci Covid-19 Dalgası mı Başladı?

Açıklanan resmi veriler ışığında Çin'de toplam 82,830 vaka ve virüse bağlı olarak gerçekleşmiş 4,633 ölüm olduğu biliniyor. Son haftalarda süren düşük vaka ve ölüm sayıları nedeniyle günlük hayata dönüşün önünü açan ülke, ikinci dalga iddiaları ile çalkalanıyor.

Ülkenin başkenti Pekin'de spor salonları ve kamuya açık yüzme havuzları kapatılırken hapşırıken ve öksürürken ağız ve burunları kapatmak ve hastayken maske takmak zorunlu hale getirildi. Toplu taşıma araçlarında yemek yemek ise yasaklandı.

Alınan yeni tedbirler kapsamında sokakta üstsüz gezmek, köpeği tasmasız dolaştırmak, yere çöp atmak, yere tükürmek, sokağa bir şey fırlatmak ve sokakta tuvalet yapmak gibi bazı garip maddeler de yasaklandı. Bu son tedbirlere uymayan kişiler 200 - 500 yuan arasında para cezası ile cezalandırılacak.

Söz konusu tedbirlerin alınması ile birlikte halkta ikinci dalga paniği oluşurken resmi makamlar şu aşamada bu yönde bir açıklama yapmadı. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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