- Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı
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- Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı

21.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:41

- Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı.

- Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı

PEKİN - Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde, insansız hava araçlarıyla en uzun animasyon performansıyla yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. Animasyon, Tianjin Üniversitesi'nde toplam 600 İHA tarafından sahnelendi. Gösteri 26 dakika 19 saniye sürdü. Animasyonda, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un hayat hikayesi de anlatıldı.

İHA'lar Tianjin merkezli EFY Teknoloji şirketi tarafından geliştirildi.

- Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı
- Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı
- Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı
- Çin'de İHA'larla en uzun animasyon rekoru kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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