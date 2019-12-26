Çin'de hükümet ve Komünist Parti hakkında izinsiz kitap yayımlayanlara hapis

26.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:58

Çin'de 12 kişi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve hükümet hakkında izinsiz kitap basarak yasal düzenlemeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

ÇKP'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ÇKP ve hükümet meselelerine ilişkin yasaları ihlal ederek kitap yayımladıkları ve sattıkları suçlamasıyla 12 sanık Hubey eyaletine bağlı Yüeyang Orta Halk Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Sanıklardan söz konusu grubun elebaşı olduğu belirtilen birinin 2010'dan bu yana ÇKP'nin önemli toplantılarına ilişkin kitap ve dokümanları, toplantıların hemen akabinde internetten indirerek derlediği ve bunları kitap olarak bastığı kaydedildi.

Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde bir kitabevine 44 bin 600'den fazla kitap satarak 1 milyon yüen (yaklaşık 157 bin dolar) gelir elde ettiği belirtilen sanığın ayrıca kendisini ÇKP üyesi olarak tanıttığı ve ülke genelindeki ÇKP ve hükümet organlarına "yasa dışı kitapları" sattığı vurgulandı.

Mahkeme söz konusu sanığı 7 yıl 10 ay hapis, 450 bin yüen (yaklaşık 64 bin 330 dolar) para, grubun diğer üyelerini de 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezalarına çarptırdı.

Kaynak: AA