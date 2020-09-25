Çin'de Huawei şirketine ait bir tesiste yangın çıktı: 3 ölü
25.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:28
Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Channel News Asia'da yer alan habere göre, yetkililer ülkenin güneyinde yer alan Dongguan kentinde Huawei'e ait tesiste yangın çıktığını bildirdi.
Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik