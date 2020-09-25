Çin'de Huawei şirketine ait bir tesiste yangın çıktı: 3 ölü
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Çin'de Huawei şirketine ait bir tesiste yangın çıktı: 3 ölü

25.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:28
Çin'de Huawei şirketine ait bir tesiste yangın çıktı: 3 ölü

Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, yetkililer ülkenin güneyinde yer alan Dongguan kentinde Huawei'e ait tesiste yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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