Çin'de hortum: 8 ölü

29.08.2019 12:04

Çin'in Hainan eyaletini vuran hortum sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, ülkenin güneyinde bulunan Hainan eyaletini hortum vurdu. Yerel saat ile 04.00 civarında eyaletin Danzhou şehrindeki Nada semtini vuran hortumda, 8 kişi hayatını kaybetti ve 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Hortumdan etkilenen bölgelere arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hortum nedeniyle çok sayıda yapı ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Hortumun vurduğu yerlerden görüntüler

-Yapı ve araçlarda meydana gelen maddi hasar

-Yollara devrilen ağaçlar

Kaynak: DHA