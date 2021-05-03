Çin'de, Hindistan'daki Kovid-19 salgınıyla dalga geçen sosyal medya paylaşımı tepki çekti
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Çin'de, Hindistan'daki Kovid-19 salgınıyla dalga geçen sosyal medya paylaşımı tepki çekti

Çin'de, Hindistan'daki Kovid-19 salgınıyla dalga geçen sosyal medya paylaşımı tepki çekti
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin'de, ülkeyi yöneten Komünist Partiye bağlı Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonuna ait sosyal medya hesabında Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sıkıntılarla dalga geçen paylaşım yapılması tepki topladı.

Çin'de, ülkeyi yöneten Komünist Partiye bağlı Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonuna ait sosyal medya hesabında Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sıkıntılarla dalga geçen paylaşım yapılması tepki topladı.

Hint haber ajansı Asia News International'ın (ANI) haberine göre, komisyonun Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yayımladığı mesajda, Çin üretimi Long March 5 taşıyıcı roketini ateşleme esnasında gösteren fotoğraf ile Hindistan'da bir krematoryumda gece vakti hazmat tulumlu görevliler eşliğinde icra edilen naaş yakma işleminin görüldüğü fotoğrafa yan yana yer verildi.

Paylaşıma eklenen fotoğraf altı açıklamasında ise "Çin ateş yaktığında, Hindistan ateş yaktığında..." ifadeleri yer aldı.

Mesaj, Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısının 400 bini aştığını ifade eden bir etiketle paylaşılırken, partiye ve hükümete bağlı çok sayıda hesap tarafından alıntılandı.

Mesajın içeriği, sitedeki Çinli kullanıcıların tepkisine yol açtı. Paylaşımın altına ilk yorumu yapan kullanıcı, "Hükümete bağlı bir hesaptan böyle bir paylaşım yapıldığına inanamıyorum. Ulusal gururu vurgulamak için neden başkalarının acılarını kullanıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka kullanıcı da "Yetkililer buna nasıl onay verdi? İnsan hayatına tam bir saygısızlık." diye yazdı.

Çin milliyetçisi çizgisiyle bilinen Global Times gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hu Şicin, "Çin'de bazı resmi kuruluşların, böyle bir zamanda, sosyal medya hesaplarında Hindistan ile dalga geçen paylaşımlar yapmalarını yerinde bulmuyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşım tepkilerin ardından siteden kaldırıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 30 Nisan'da Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'ye gönderdiği mesajda, salgının yol açtığı sıkıntılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Modi'ye Çin halkı adına taziyelerini ileten Şi, Çin'in Hindistan ile salgınla mücadele alanında iş birliğini güçlendireceğini, yardım ve destek sağlamaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Günlük vaka sayısının 30 Nisan'da ilk kez 400 binin üzerine çıktığı Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının sınıra yaklaştığı ülkede ilaç, oksijen ve tıbbi malzeme sıkıntıları yaşanıyor. Artan ölümler nedeniyle krematoryumlarda yer kalmazken naaşlar kentlerde kurulan geçici mekanlarda yakılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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