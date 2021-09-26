Çin'de heyelan nedeniyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Çin'de heyelan nedeniyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Çin'de heyelan nedeniyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çin'in güneybatısındaki Tianquan bölgesinde, yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin'in güneybatısındaki Tianquan bölgesinde, yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

ANI News'in haberine göre, Tianquan bölgesi Sichuan şehrinde etkili olan yoğun yağışlar, çamur haline gelen arazide toprak kaymasına neden oldu.

Heyelanda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgede 10'dan fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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