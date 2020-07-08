Çin'de heyelan: 9 kişi kayıp
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Çin'de heyelan: 9 kişi kayıp

Çin'in Hubei eyaletinin Huangmei County bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selin yol açtığı heyelanda 9 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Çin'de heyelan: 9 kişi kayıp
08.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:01

Çin'in Hubei eyaletinin Huangmei County bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selin yol açtığı heyelanda 9 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Çin'de etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selin yol açtığı heyelan sonucu 9 kişi kayboldu. Hubei eyaletinin Huangmey bölgesinde yerel saatle 04.00 sularında meydana gelen heyelanda kaybolan 9 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin Meteoroloji istatistiklerine göre Çin'in doğusundaki Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde, Çin'in iç bölgesindeki Hubei eyaleti ve Çin'in güneybatı bölgesindeki Çongçing eyaletinde 1 Haziran'dan bu yana görülen yağışların, 1961'den bu yana görülen en yüksek yağış miktarı olduğu belirtildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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