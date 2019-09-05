- Çin'de Heyelan: 9 Kayıp

- Çin'de Heyelan: 9 Kayıp

- Çin'de heyelan: 9 kayıpYUNNAN - Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

05.09.2019 15:47
- Çin'de Heyelan: 9 Kayıp

- Çin'de heyelan: 9 kayıp

YUNNAN - Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çin'in Yunnan eyaletineki Zhatong şehrine bağlı Qiaojia ilçesinde sabahın erken saatlerinde şiddetli yağmurun tetiklemesiyle toprak kayması meydana geldi. Arama Kurtarma yetkililerin derhal müdahale ettiği heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

- Çin'de Heyelan: 9 Kayıp
Kaynak: İHA
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