Çin'de heyelan: 17 kişi kayıp

Çin'de heyelan: 17 kişi kayıp

Çin'in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

15.08.2019 15:55
Çin'de heyelan: 17 kişi kayıp

Çin'in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Çin'in Sichuan eyaletinde kurtarma ekibi, dün öğle saatlerinde Ganluo ilçesinde bulunan Chengdu-Kunming demir yolunun bir bölümüne bölgede oluşan heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.
(İHA)

Çin'de heyelan: 17 kişi kayıp
Kaynak: İHA
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