- Çin'de hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu - Çin'de hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu Çin'de halk korona virüs salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

- Çin'de hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu PEKİN - Çin'de halk korona virüs salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Yerel saatle 10.00'da başlayan saygı duruşunda bayraklar yarıya indirildi. Anma esnasında siren sesleri, arabalar, trenler ve gemilerin sesleri aynı anda duyuldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) olarak ilan edilen ölümcül korona virüsü Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkmıştı. Çin'de Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 3 bin 326'ya vaka sayısı ise 81 bin 639'a yükseldi. Kaynak: İHA