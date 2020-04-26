Çin'de hayat normale dönüyor
Şanghay cadde ve sokaklarından detaylar Gelin ve damat fotoğraf çekimi İnsanların açık havada vakit geçirmesi ve fotoğraf çekilmesi ŞANGHAY - Çin, Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs sonrası normalleşmeye başladı.
26.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:00
Şanghay cadde ve sokaklarından detaylar
Gelin ve damat fotoğraf çekimi
İnsanların açık havada vakit geçirmesi ve fotoğraf çekilmesi ŞANGHAY - Çin, Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs sonrası normalleşmeye başladı. Toplu alanlar ve AVM'lerin açılmasının yanısıra yasakların da kalkmaya başladığı Şanghay'da cadde ve sokaklar yeniden kalabalıklaştı.
Kaynak: AA