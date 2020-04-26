Çin'de hayat normale dönüyor Şanghay cadde ve sokaklarından detaylar Gelin ve damat fotoğraf çekimi İnsanların açık havada vakit geçirmesi ve fotoğraf çekilmesi ŞANGHAY - Çin, Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs sonrası normalleşmeye başladı.

Şanghay cadde ve sokaklarından detaylar Gelin ve damat fotoğraf çekimi İnsanların açık havada vakit geçirmesi ve fotoğraf çekilmesi ŞANGHAY - Çin, Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs sonrası normalleşmeye başladı. Toplu alanlar ve AVM'lerin açılmasının yanısıra yasakların da kalkmaya başladığı Şanghay'da cadde ve sokaklar yeniden kalabalıklaştı. Kaynak: AA