Çin'de hayat normale dönüyor Dünyayı genelinde binlerce insanını canına mal olan koronavirüsün, ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da hayat normale dönüyor.

Dünyayı genelinde binlerce insanını canına mal olan koronavirüsün, ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da hayat normale dönüyor. Bölgedeki seyahat yasağı yarın itibarıyla kaldırılacak. Karantinanın ise 8 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.