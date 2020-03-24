Çin'de hayat normale dönüyor
Dünyayı genelinde binlerce insanını canına mal olan koronavirüsün, ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da hayat normale dönüyor.
24.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:09
Dünyayı genelinde binlerce insanını canına mal olan koronavirüsün, ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da hayat normale dönüyor. Bölgedeki seyahat yasağı yarın itibarıyla kaldırılacak. Karantinanın ise 8 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.
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Kaynak: Dunya.com