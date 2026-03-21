Haberler

Çin'de Havayolu Yolcu Seyahatleri Şubatta Yüzde 11 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektöründe şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla yaklaşık 68,31 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden cuma günü yayımlanan verilere göre, geçen ay iç hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artışla 61,44 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi. Dış hatlarda ise 6,86 milyon yolcu seyahati gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 artış kaydedildi.

Kargo ve posta taşımacılığı hacmi de şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 740.000 tona ulaştı.

Kargo ve postanın 408.000 tonu iç hatlarda taşınırken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artış gösterdi. Uluslararası hatlarda ise yüzde 23,8 artışla 332.000 ton yük taşındı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

