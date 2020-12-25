- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu

25.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:32

- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu Çin'in Harbin şehrinde 22'cisi düzenlenen Harbin Kar ve Buz Dünyası dün ziyaretçilerine kapılarını açtı.

- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu

PEKİN - Çin'in Harbin şehrinde 22'cisi düzenlenen Harbin Kar ve Buz Dünyası dün ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Çin'in meşhur tema parkı Harbin Kar ve Buz Dünyası, 22. Yılında Çin'in Heilongjiang eyaletinin kuzeydoğusunda bulunan Harbin şehrinde dün ziyaretçilerine kapılarını açtı. 600 bin metrekareden fazla alanı kaplayan insan üretimi devasa tema park, manzaraları, sahne gösterileri, buzdan heykelleri ve kaleleri ziyaretçilerine görsel şölen yaşattı. Tema parkının 2021 yılı Şubat ayı sonuna kadar açık olması bekleniyor.

- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu
- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu
- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu
- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Furkan Palalı İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Arda Turan Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 17:32:55. #1.15#
title