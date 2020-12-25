- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu

- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu Çin'in Harbin şehrinde 22'cisi düzenlenen Harbin Kar ve Buz Dünyası dün ziyaretçilerine kapılarını açtı.

- Çin'de Harbin Kar ve Buz Dünyası görsel şölen sundu

PEKİN - Çin'in Harbin şehrinde 22'cisi düzenlenen Harbin Kar ve Buz Dünyası dün ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Çin'in meşhur tema parkı Harbin Kar ve Buz Dünyası, 22. Yılında Çin'in Heilongjiang eyaletinin kuzeydoğusunda bulunan Harbin şehrinde dün ziyaretçilerine kapılarını açtı. 600 bin metrekareden fazla alanı kaplayan insan üretimi devasa tema park, manzaraları, sahne gösterileri, buzdan heykelleri ve kaleleri ziyaretçilerine görsel şölen yaşattı. Tema parkının 2021 yılı Şubat ayı sonuna kadar açık olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı