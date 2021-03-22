Çin'de hapis cezaları dolan Hong Konglu aktivistlerin ilk grubunun bölgeye gönderilmesi bekleniyor

HONG Çin'de 7 aylık hapis cezasını tamamlayan 8 demokrasi yanlısı aktivistin bugün Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne gönderilmesi bekleniyor.

South China Morning Post gazetesinin emniyet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Hong Kong'dan sürat teknesiyle Tayvan'a kaçmaya çalıştıkları gerekçesiyle 7 ay hapse mahkum edilen ve cezalarını tamamlayan 8 aktivistin Hong Kong'a geri dönecek ilk grup olduğu belirtildi.

Demokrasi yanlısı aktivistlerin Hong Kong'da da yargılanma ihtimalleri bulunuyor.

Bölgeye gönderilmesi beklenen ilk grupta demokrasi yanlısı aktivist Andy Li Yu-hin de yer alıyor.

Sınırı yasa dışı geçen 10 sanığa 7'şer ay hapis ve 10 bin yuan (yaklaşık 1530 dolar) para cezası verilmişti. Hong Konglu aktivistler, cezalarını Çin'in Şıncın kentinde çekmişti.

Hong Kong'da Haziran 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu sonrası ağustosta Tayvan'a sürat teknesiyle geçmeye çalışan 12 kişi, Çin güvenlik ekiplerince yakalanmıştı. Bu kişilerden 10'una 16 Aralık'ta dava açılırken 2'sine yaşları reşit olmadığı için dava açılmamıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 30 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer