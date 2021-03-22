Çin'de hapis cezaları dolan Hong Konglu aktivistlerin ilk grubunun bölgeye gönderilmesi bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çin'de hapis cezaları dolan Hong Konglu aktivistlerin ilk grubunun bölgeye gönderilmesi bekleniyor

22.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:54
Çin'de hapis cezaları dolan Hong Konglu aktivistlerin ilk grubunun bölgeye gönderilmesi bekleniyor

HONG Çin'de 7 aylık hapis cezasını tamamlayan 8 demokrasi yanlısı aktivistin bugün Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne gönderilmesi bekleniyor.

HONG Çin'de 7 aylık hapis cezasını tamamlayan 8 demokrasi yanlısı aktivistin bugün Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne gönderilmesi bekleniyor.

South China Morning Post gazetesinin emniyet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Hong Kong'dan sürat teknesiyle Tayvan'a kaçmaya çalıştıkları gerekçesiyle 7 ay hapse mahkum edilen ve cezalarını tamamlayan 8 aktivistin Hong Kong'a geri dönecek ilk grup olduğu belirtildi.

Demokrasi yanlısı aktivistlerin Hong Kong'da da yargılanma ihtimalleri bulunuyor.

Bölgeye gönderilmesi beklenen ilk grupta demokrasi yanlısı aktivist Andy Li Yu-hin de yer alıyor.

Sınırı yasa dışı geçen 10 sanığa 7'şer ay hapis ve 10 bin yuan (yaklaşık 1530 dolar) para cezası verilmişti. Hong Konglu aktivistler, cezalarını Çin'in Şıncın kentinde çekmişti.

Hong Kong'da Haziran 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu sonrası ağustosta Tayvan'a sürat teknesiyle geçmeye çalışan 12 kişi, Çin güvenlik ekiplerince yakalanmıştı. Bu kişilerden 10'una 16 Aralık'ta dava açılırken 2'sine yaşları reşit olmadığı için dava açılmamıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 30 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'de hapis cezaları dolan Hong Konglu aktivistlerin ilk grubunun bölgeye gönderilmesi bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 11:55:03. #1.16#
title