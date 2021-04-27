Çin'de ham petrol taşıyan gemi, kuru yük gemisiyle çarpıştı
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Çin'de ham petrol taşıyan gemi, kuru yük gemisiyle çarpıştı

Çin'de ham petrol taşıyan gemi, kuru yük gemisiyle çarpıştı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Çin'in Şandong eyaletine bağlı bir limanının yakınlarında ham petrol taşıyan geminin kuru yük gemisiyle çarpışması sonucu petrol sızıntısı meydana geldi.

Çin'in Şandong eyaletine bağlı bir limanının yakınlarında ham petrol taşıyan geminin kuru yük gemisiyle çarpışması sonucu petrol sızıntısı meydana geldi.

Çin Denizcilik Güvenlik İdaresinden yapılan açıklamaya göre, eyalete bağlı ülkenin en işlek limanlarından Çingdao yakınlarında "A Sypmhony" adlı ham petrol taşıyan gemi, "Sea Justice" adlı kuru yük gemisiyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu petrol sızıntısı oluşurken, diğer gemilere bölgeye 18,5 kilometreden fazla yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Sızıntının miktarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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