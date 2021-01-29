Çin'de Halkın Günlüğü gazetesinden "çevrim içi uygulamalara kapsamlı denetim" çağrısı

Çin'de Halkın Günlüğü gazetesi, e-ticaret, kısa video platformları başta olmak üzere çevrim içi platformlara yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

Çin'de Halkın Günlüğü gazetesi, e-ticaret, kısa video platformları başta olmak üzere çevrim içi platformlara yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

Gazetede yayımlanan "algoritmik aplikasyonların standartlara bağlanması" başlıklı yorum yazısında ülkede e-ticaret, kısa video, yeme-içme ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çevrim içi platformların kullanıcılardan çok fazla bilgi topladığı belirtilerek bu durum eleştirildi.

Bu uygulamaların birçok alanda hayatı kolaylaştırmakla birlikte, algoritmaları uygunsuz şekilde geliştirilen uygulamaların tüketici haklarını ve piyasa kurallarını ihlal eden davranışlar sergilediği vurgulanan yazıda, "platformların bilgi ve teknoloji yönünden çoğu zaman kullanıcılardan daha güçlü durumda olduğu" kaydedildi.

Yazıda "Kanunlardan endüstriyel normlara, katılımcılara kadar kapsamlı bir denetleme sistemi kurulması gerekiyor, öyle ki algoritmik uygulamaların uyacağı kurallar ve düzenlemeler olsun, tüketicinin hakları kanunla korunabilsin." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yorum yazısının, ülkenin en büyük e-ticaret platformu Alibaba'ya yönelik açılan "tekelcilik" soruşturmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 24 Ekim 2020'de Şanghay'da düzenlenen bir forumda Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Ma'nın eleştirilerinden sonra Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından, 24 Aralık 2020'de, Alibaba'ya bağlı Ant Group'a yönelik "tekelcilik" soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda 4 Ocak'ta, ülkede 2008'de çıkan "tekelcilikle mücadele kanununa" göre maksimum miktar olan 76 bin 464 dolarlık ceza kesilmişti.

Öte yandan, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Ekim 2020'de yaptığı konuşmadan sonra yaklaşık 3 ay medyaya görünmemiş ve Ma'nın kaybolduğu iddia edilmişti.

Ma, 20 Ocak'ta yayınlanan bir video ile kendini göstermiş ancak 3 ay boyunca nerede olduğu ve neden ortaya çıkmadığına dair bir açıklama yapmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı