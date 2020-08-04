Çin'de Hagupit tayfunu nedeniyle 380 binden fazla kişi tahliye edildi Çin'in doğusundaki eyalet ve kentlerde etkili olan Hagupit tayfunu nedeniyle 381 bin 375 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Çin'in doğusundaki eyalet ve kentlerde etkili olan Hagupit tayfunu nedeniyle 381 bin 375 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Cıciang ve Fucien eyaletleriyle Şanghay kentinde etkili olan Hagupit tayfunu nedeniyle alarm seviyesi sarıdan en yüksek ikinci seviye olan turuncuya yükseltildi.

Saatte 90 kilometre hızla esen rüzgarlara ve sağanak yağışa yol açan tayfun nedeniyle Cıciang'da 381 bin 375 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Ayrıca Fucien'de tren seferleri ve inşaat faaliyetleri durduruldu. Balıkçı tekneleri kıyıya çekildi.

Tayfunun gün içinde Şanghay'da sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.

Ülkede geçen seneden farklı olarak bu yıl tayfun ve sağanak yağışlardan ötürü sellerin etkisi daha fazla hissediliyor. Ülkenin en büyük nehri Yangzı üzerine inşa edilen Üç Geçit Barajı başta olmak üzere doluluk seviyesine ulaşan barajlarda tahliye kapakları açılıyor.

Çin'de hazirandan bu yana meydana gelen sel felaketlerinde 141 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. Seller nedeniyle 24 eyalette 2 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Su taşkınlarının 7 milyar dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA