Çin'de 'Gülümseyerek öde' sistemi yaygınlaşıyor, 'çirkin çıkanlar' için güzelleştirici filtreler...

04.09.2019 11:04

Çin'de, yüz tanıma teknolojisiyle alışveriş mahremiyet haklarının ihlal edilebileceğine ilişkin kaygılara rağmen giderek yaygınlaşıyor. Banka hesaplarına erişim için yüzlerini tanımlatan milyonlarca kişi, alışverişlerini sadece "gülümseyerek" yapıyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, dünyada mobil ödeme sisteminin en yaygın olduğu ülke olan Çin'de birçok işletmede pos makineleri dijital ödeme sistemi ya da banka hesaplarına bağlı kameralarla donatılmış durumda.

300 şubesinde bu teknolojiyi kullanan ve 400 şubesinde de uygulamayı devreye sokmaya hazırlanan Wedome adlı fırın zincirinden Bo Hu, "Cep telefonumu bile getirmeme gerek yok. Yanıma hiçbir şey almadan alışverişe çıkabiliyorum" diyor.

'Uygur Türklerini fişlemek için kullanılan teknoloji'

Gazeteye göre ülkede bu teknoloji daha çok vatandaşları izlemek için zaten yaygın olarak kullanılıyor. Çin yönetiminin Şincan'daki Uygur Türklerini "fişlemek" için bu teknolojiyi kullanması tepkilere neden olmuştu.

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden Çin araştırmaları uzmanı Adam Ni, "Büyük bir risk var. Devlet bu teknolojiyi siyasi muhalifleri izlemek, Şincan örneğinde olduğu gibi etnik grupları denetim altında tutmak ve potansiyel suçluları belirlemek için bile kullanabilir. Yüz tanıma teknolojisi verileri toplama ve kullanımına ilişkin en tartışmalı unsur bu" diye konuştu.

Alipay 3 yılda 420 milyon dolar yatırım yapacak

Guardian'a göre, veri güvenliği ve mahremiyet kaygılarına rağmen birçok tüketici, yüz tanıma teknolojisini benimsemiş durumda.

E-ticaret devi Alibaba'nın ödeme sistemi Alipay'in 100 kentte kullanılabilen yüz tanıma teknolojisi cihazları, değişime öncülük ediyor.

Bu alanda kısa zamanda büyük bir ilerleme bekleyen şirket üç yıl içinde bu teknolojiye 420 milyon dolar daha yatırım yapmayı planlıyor.

600 milyon kullanıcısı olan WeChat'in sahibi "Tencent" şirketi de geçen ay "Frog Pro" adlı bir ödeme makinesi geliştirdi. Sektörde birçok start-up da kendine yer bulmaya çalışıyor.

Küresel sektör analizleri yapan Counterpoint şirketinin uzmanlarından Mengmeng Zhang, "Büyük mobil ödeme şirketlerinin girişimleri sonucunda yüz tanıma teknolojisiyle ödeme sisteminin çok yaygınlaşması potansiyeli var. Alipay, sistemi yaygınlaştırmak için bu teknolojiye milyarlar yatırıyor. Perakendecilere teşvikler, bu sistemi kullanan tüketicilere ödüller dağıtıyor" dedi.

Tianjin'deki IFuree adlı bir süpermarkette müşteriler ödemelerini kasaya gitmeden yapıyor. 3 boyutlu bir kamera, kapıda müşterilerinin yüzlerinin genişliğini, yüksekliğini ve derinliğini tarıyor. Ödeme noktasında yüz, tekrar bu kez daha hızlı taranarak ödeme tamamlanıyor.

'Çirkin çıkıyorum'

"Sina Technology" adlı internet sitesinin araştırmasına göre, bu sistemle ödeme yapanların yüzde 60'ı kamerada "çirkin çıkmaktan" şikayet ediyor.

Alipay bu kaygılara yanıt olarak kameralarında "güzelleştirici" filtreler kullanacağını açıkladı.