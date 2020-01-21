Çin'de görülen 'gizemli hastalık' ABD'ye sıçradı: İlk vakanın durumu ağır
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Çin'de görülen 'gizemli hastalık' ABD'ye sıçradı: İlk vakanın durumu ağır

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.

21.01.2020 23:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:03
Çin'de görülen 'gizemli hastalık' ABD'ye sıçradı: İlk vakanın durumu ağır

'nin (ABD) eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.


Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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