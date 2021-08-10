Çin'de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor
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Çin'de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 14 vahşi Asya filinden oluşan sürü, yaşam alanlarını terk etmeleri üzerinden geçen yaklaşık 17 ayın ardından geleneksel yaşam alanlarına giderek yaklaşıyor.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 14 vahşi Asya filinden oluşan sürü, yaşam alanlarını terk etmeleri üzerinden geçen yaklaşık 17 ayın ardından geleneksel yaşam alanlarına giderek yaklaşıyor.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki 14 vahşi Asya filinden oluşan sürü, yaklaşık 17 aydır süren yolculuklarında geleneksel yaşam alanlarına giderek yaklaşıyor. Sürünün göçünü gözlemlemekle sorumlu merkez tarafından yapılan açıklamada, sürünün pazar günü yerel saatle 20.00 (TSİ 15.00) sularında yapay yönlendirme ile Yunjiang Nehri'ni geçtiği ifade edildi. Suların yağmur mevsiminde yükselmesi nedeniyle sürünün yardım almadan nehri geçmesinin mümkün olmadığını belirten merkez, fillerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların geri dönüş yolunda da süreceğini kaydetti.

FİLLER İÇİN 150 BİNDEN FAZLA BÖLGE SAKİNİ TAHLİYE EDİLDİ

Yunnan eyaleti yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında ise sürü ile aralarında vatandaşlar arasında olası bir anlaşmazlığı önlemek adına 150 binden fazla bölge sakininin tahliye edildiği belirtildi. Ayrıca 25 binden fazla polis memuru ve personelin sevk edildiğini de bildiren yetkililer, göç eden filleri izlemek ve yönlendirmek için çok sayıda araç ve drone'un görevlendirildiğini aktararak, göçleri sırasında yaklaşık 180 ton yiyecek sağlanan fillerin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Öte yandan, sürünün, Yunnan'ın Xishuangbanna Dai Özerk ilindeki doğa koruma alanında bulunan yaşam alanından ayrılmasının üzerinden yaklaşık 17 ay geçti. Çin'de yağmur ormanlarının öne çıkan hayvan türlerinden olan vahşi Asya filleri, Çin'de A seviyesinde devlet koruması altında bulunuyor. Yoğunlaştırılmış koruma çabaları ve çevrenin korunması sayesinde, eyaletteki vahşi fil popülasyonu 1980'lerde 193 iken bugün yaklaşık 300'e çıktı.

-İHA-

Çin'de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor
Çin'de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor
Çin'de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor
Çin'de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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