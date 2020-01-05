Çin'de 'gizemli solunum yolu hastalığı'nda vaka sayısı 59'a yükseldi
Çin'de nedeni henüz belirlenemeyen ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna benzetilen (SARS) "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi.
05.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:58
Çin'de nedeni henüz belirlenemeyen ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna benzetilen (SARS) "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi.
Yerel sağlık yetkilileri, Vuhan kentinde onlarca kişide görülen hastalığın, SARS olmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com