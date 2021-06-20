Çin'de gerçek kurtlar ile tiyatro gösterisi
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Çin'de gerçek kurtlar ile tiyatro gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Xi'an kentinde bir tiyatro gösterisinde gerçek kurtların kullanılması tepkilere neden oldu.

Çin'in Xi'an kentinde bir tiyatro gösterisinde gerçek kurtların kullanılması tepkilere neden oldu.

Çin'in Xi'an kentinde bir tiyatroda oynanan The Legend of Camel Bell (Deve Çanı Efsanesi) adlı oyunda gerçek kurtların kullanılması tepkilere neden oldu. Gösteri sırasında oyuncuları kovalayan gerçek kurtların sahneye salınması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Oyun sırasında çekilen görüntülerde, seyircilerin kurtlardan sadece birkaç metre mesafede oturarak oyunu izlediği, kurtlarda herhangi bir tasma veya ağızlık bulunmadığı ve kurtlardan birinin sahnede oyunculardan birini yere düşürerek üzerine çıktığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, "Orada öylece oturuyor olsam aklım çıkardı herhalde" ifadelerini kullanırken, bir diğer kullanıcı ise, "Ya beklenmedik bir şey olursa?" diyerek endişelerini dile getirdi.

Tiyatronun sahibi olan Huaxia Kültür Turizmi isimli şirket, kurtların "insanlara zarar vermeyeceği" konusunda ısrar ederek, vatandaşların güvenlik endişelerini reddetti.

Huaxia Kültür Turizmi'nin Xi'an şubesinden bir temsilci ise yaptığı açıklamada, kurtların 3 ila 4 nesildir evcilleştirildiğini ifade ederek, "2018'den beri yasal olarak yetiştirilip, sertifikalı profesyonel eğitmenler tarafından eğitiliyorlar ve son üç yılda hiçbir kaza yaşanmadı" dedi.

Tiyatronun, kurtların seyircilere ulaşamaması için sahne ile koltuklar arasına koruma ağları dikildiğini belirten temsilci, oyuncuların ise dövüş sahnelerinde yaralanmamaları için koruyucu giysiler giydiklerini açıkladı.

The Legend of Camel Bell, Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan ticaret güzergahı olan tarihi İpek Yolu'nu konu ediniyor. Gösterideki kurtlar ise Çin'in eski deve birliklerinin Orta Asya'ya yapacağı tehlikeli yolculuğunun temsil edildiği bir sahnede yer alıyor.

(İHA)

Çin'de gerçek kurtlar ile tiyatro gösterisi
Çin'de gerçek kurtlar ile tiyatro gösterisi
Çin'de gerçek kurtlar ile tiyatro gösterisi
Çin'de gerçek kurtlar ile tiyatro gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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