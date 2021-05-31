Çin'de Fuarlar Eski Günlerine Dönmeye Başlıyor
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Çin'de Fuarlar Eski Günlerine Dönmeye Başlıyor

Çin'de Fuarlar Eski Günlerine Dönmeye Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çin'in ekonomisi pandemi etkisinden kurtulmaya başladıkça fuarlar da eski günlerine dönmeye başlıyor.

Çin'in ekonomisi pandemi etkisinden kurtulmaya başladıkça fuarlar da eski günlerine dönmeye başlıyor. Mart ayında düzenlenen Intertextile Apparel fuarının yeni açıklanan istatistiklerine göre; fuara, 17 ülkeden yaklaşık 2. 600 firma iştirak ederken, fuara gelen alıcı sayısı da 80 binin üzerinde oldu. Yine benzer dönemde, Çin'de düzenlenen bir diğer fuar olan Yarn Expo Spring fuarına ise; 387 firma katılırken, ziyaretçi sayısının 21 bini geçtiği belirtildi.

Kaynak: İnnovationintextiles

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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