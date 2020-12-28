- Çin'de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı
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- Çin'de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı

28.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:11

- Çin'de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı Çin'in Henan eyaletinde foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı.

- Çin'de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı

HENAN - Çin'in Henan eyaletinde foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı.

Çin'in Henan eyaletinin Kaifeng şehrinde iki işçi 3 metre derinliğindeki foseptik çukurunda mahsur kaldı. İtfaiyeciler oksijensiz kalan baygın haldeki işçilere, kurtarma operasyonu öncesi oksijen verdi. Daha sonra fosseptik çukuruna inen bir itfaiyeci işçileri yukarı çıkardı. Kurtarılan işçilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

- Çin'de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı
- Çin'de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı
- Çin'de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı
- Çin'de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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