Çin'de fil yavrusunun "çamur banyosu" keyfi gülümsetti
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Çin'de fil yavrusunun "çamur banyosu" keyfi gülümsetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'de ormanda bulunan yaşam alanlarını terk ederek ilerleyişine devam eden fil sürüsünden bir yavru, "çamur banyosunun" keyfini çıkarırken görüldü.

Çin'de ormanda bulunan yaşam alanlarını terk ederek ilerleyişine devam eden fil sürüsünden bir yavru, "çamur banyosunun" keyfini çıkarırken görüldü.

Çin'de yürüyüşlerine devam eden fil sürüsü, Yunnan eyaletinde çamur birikintisinden geçerken görüntülendi. Sürüdeki bir yavru ise çamur içinde oynarken kameralara yakalandı. Fil yavrusunun "çamur banyosu" keyfi gülümsetti. Filler, Yunnan eyaletinin Xishuangbanna Dai Özerk İli'ndeki ormanda bulunan yaşam alanlarını terk edip yaklaşık 500 kilometrelik bir yol kat ettikten sonra 2 Haziran'da eyaletin merkezi Kunming'e ulaşmıştı. Bir aydan uzun süredir bu göçü takip eden yetkililer, sürüye refakat etmeleri için güvenlik güçlerini görevlendirirken, fillerin geçişini kolaylaştırmak için yolları boşaltıldı ve insanların yoğun yaşadığı bölgelere girmelerini engellemek için yiyeceklerle dikkatleri dağıtıldı.

Çoğunlukla Yunnan'da yaşayan Asya filleri, Çin'de A seviye devlet koruması altında bulunuyor. Yoğunlaştırılmış koruma çabaları sayesinde eyaletteki fil popülasyonu 1980'lerde 193 iken bugün yaklaşık 300'e çıktı.

-İHA-

Çin'de fil yavrusunun 'çamur banyosu' keyfi gülümsetti
Çin'de fil yavrusunun 'çamur banyosu' keyfi gülümsetti
Çin'de fil yavrusunun 'çamur banyosu' keyfi gülümsetti
Çin'de fil yavrusunun 'çamur banyosu' keyfi gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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