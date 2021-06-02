Çin'de fil sürüsü Kunming kentine yaklaştı
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Çin'de fil sürüsü Kunming kentine yaklaştı

Çin'de fil sürüsü Kunming kentine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin'in güneybatısındaki doğal koruma alanından 500 kilometre uzaklaşan 15 filin Kunming kentine doğru yaklaştığı bildirildi.

Çin'in güneybatısındaki doğal koruma alanından 500 kilometre uzaklaşan 15 filin Kunming kentine doğru yaklaştığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, fil sürüsünün, 7 milyon nüfuslu Kunming kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Yetkililer, fillerin yoğun nüfuslu kentlere girmesini engellemek için yolların kapatıldığını ve bariyerler kurulduğunu açıkladı.

Fillerin yolculuğunun insansız hava araçlarıyla takip edildiği belirtildi.

Sürünün doğal koruma alanından neden ayrılığı henüz bilinmiyor.

Yetkili Chen Mingyong, bu olayın, Çin'de fillerin en uzun mesafeli göçü olduğunu vurguladı???????.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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