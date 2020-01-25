Çin'de fare yılı kutlamalarına koronavirüs gölgesi düştü

25.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:57

Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılından çıkarak fare yılına giren Çin'de halk, yeni yılın girişiyle başlayan Bahar Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutluyor.



Ülkede geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılı sona erdi fare yılına girildi. Her yeni yılın girişiyle tapınaklara akın eden Çinliler, bu yıl salgın önlemleri nedeniyle bu mekanlara gitmedi. Euronews.com'da Görüntüle