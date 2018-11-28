Çin'de Facia: 22 Ölü, 22 Yaralı

Çin'in Zhangjiakou kentinde bir kimya fabrikasında yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou şehrinde bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, alevler kısa sürede çevredeki fabrikaları da sardı. Olayda 22 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Güçlükle söndürülen yangın çevredeki 50 araca da zarar verdi. Faciaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

(İHA)