Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 20 yaralı
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Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 20 yaralı

08.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:10
Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Ningşiang kentinde pil üreticisi Contemporary Amperex Technology şirketine bağlı bir kuruluş tarafından işletilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Patlamanın atık alüminyum folyonun alev alması sonucu gerçekleştiği sanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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