Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Ningşiang kentinde pil üreticisi Contemporary Amperex Technology şirketine bağlı bir kuruluş tarafından işletilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Patlamanın atık alüminyum folyonun alev alması sonucu gerçekleştiği sanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik