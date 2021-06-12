Çin'de fabrikada kimyasal sızıntı: 8 ölü, 3 yaralı

Çin'in Guiyang kentindeki bir fabrikada zehirli kimyasal maddenin sızıntısı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çin'in Guiyang kentindeki bir fabrikada zehirli kimyasal maddenin sızıntısı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Guiyang kentindeki bir fabrikada zehirli kimyasal faciası yaşandı. Kimyasal işleme tesisindeki bir araçtan metil format sevkiyatının yapıldığı sırada sızıntı meydana geldiği belirtildi. Yaşanan olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metil format, çeşitli kimyasal işlemlerde ve böcek ilacı olarak kullanılıyor. Cilt tahrişine neden olan madde, yutulduğunda ya da solunduğunda toksik etki oluşturabiliyor.

Çin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kimyasallar, ülkede sık sık ölümcül kazalara yol açıyor. 2019'da Çin'in doğusundaki bir fabrikada kimyasallardan kaynaklanan endüstriyel kaza sonu 78 kişi hayatını kaybetmişti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı