Çin'de fabrika yangını: 8 ölü

Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şanghay kentinin Jinshan bölgesinde elektronik ürünler imal eden Shengrui Electronic Technology şirketine ait bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildiği aktarıldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, fabrikada 8 kişinin hayatını kaybettiği, kurtarma ekibinin 6 çalışanın ve 2 itfaiye erinin cansız bedenlerine ulaştığı belirtildi.

Şehir yönetimi, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı