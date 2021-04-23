Çin'de fabrika yangını: 8 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'de fabrika yangını: 8 ölü

Çin'de fabrika yangını: 8 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şanghay kentinin Jinshan bölgesinde elektronik ürünler imal eden Shengrui Electronic Technology şirketine ait bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildiği aktarıldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, fabrikada 8 kişinin hayatını kaybettiği, kurtarma ekibinin 6 çalışanın ve 2 itfaiye erinin cansız bedenlerine ulaştığı belirtildi.

Şehir yönetimi, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
İngiltere, Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını kabul etti
İngiltere, Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını kabul etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Akalın Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin'de fabrika yangını: 8 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:16:19. #1.15#

title